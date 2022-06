Nata a Aichi, Giappone. Sakura Adachi si è laureata in Industrial & Craft Design al Musashino Art University di Tokyo con specializzazioni nella lavorazione del legno. Si è trasferita a Londra per completare il master in Disegno Industriale al Central Saint Martins College of Art & Design nel 2004. Durante questo periodo si è aggiudicata il premio al "Caiazza Memorial Challenge", svoltasi durante PROMOSEDIA International Competition a Udine.

A partire dal 2004 ha vissuto e lavorato a MIlano dove ha collaborato con alcuni importanti design studio tra i qualli Atelier Bellini e Studio & Partners. Nel 2008 ha aperto il suo studio a Milano Il suo design è caratterizzato dalla combinazione di approccio concettuale e artigianale. Molti dei suoi prodotti sono auto communicante, hanno la storia e il forte concetto, rende al meglio le caratteristiche dei materiali.

Ha collaborato con i produttori italiani e internazionali tra cui: CAMPEGGI, FERMOB, TASCHEN, RIVA 1920, TURA, MARTEX, ESTEL, BIKETJANST, GGA, AMBIENTEC, ecc. Nel 2010 è stata premiata con il RED DOT design Award per la porta frutta ECLIPSE.