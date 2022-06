Realizzazione di simulazioni fotorealistiche per interni ed esterni, modelli tridimensionali e render di qualsiasi complessità per l’Architettura, l’Industria, il Design e la Pubblicità.

A partire da disegni di progetto – cad o schizzi quotati – fino ad immagini virtuali di elevata qualità con una resa analoga a quella ottenibile in uno studio fotografico. I render di prodotto possono essere utilizzati per presentare in anteprima un nuovo progetto, per la realizzazione di cataloghi aziendali, in sostituzione della fotografia tradizionale e per ogni attività promozionale che richieda un controllo accurato dell’immagine del prodotto e della scena in cui viene inserito.