Lei Architetto, lui Designer si laureano rispettivamente allo IUAV di Venezia e al Politecnico di Milano e nel 2010, dopo varie esperienze in studi professionali, iniziano la loro collaborazione che li porterà a confrontarsi con il mondo del product, contract, interior e graphic design. Lo studio fondato a Treviso nel 2010, si presenta come una realtà composita che per scelta e vocazione si occupa di progetti di diversa natura e scala spaziando dall’architettura agli interni, dal design alla grafica e dagli allestimenti agli eventi. Lo studio è composto da architetti e industrial designer e da un variato network di collaboratori esterni. Il risultato è un ambiente di scambio di stimoli ed energie, che mira alla realizzazione di progetti creativi solidi ed innovativi.