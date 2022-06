AMC Architects e stata fondata nel 2011 dall'associazione di diverse professionalità provenienti dal mondo della progettazione e costruzione. I cambiamenti del panorama socio-economico stanno trasformando il mondo del lavoro con la necessità di rivedere i rapporti intraprofessionali e dei rapporti con la committenza. La necessita di maggiore multidisciplinarietà e flessibilità lavorativa hanno imposto un aggiustamento dei parametri operativi e un cambiamento del vecchio concetto di studio di progettazione..Oggi AMC Architects offre un network di professionalità, dalle più eterogenee discipline, con diversificazione della provenienza d'origine per una più ampia offerta commerciale e operativa. L'uso delle più aggiornate e avanzate risorse tecnologiche pone AMC Architects all'avanguardia dell'offerta nel panorama della progettazione.L'ambizione della sfera d'attività e ampia: dalla progettazione a scala urbana dei masterplan per le Real estate, alla progettazione su scala ridotta per il residenziale, uffici o retail.