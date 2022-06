Fondere il concetto di stile all'esigenza di valorizzare gli spazi, individuando soluzioni di design funzionali. Parte da questo assunto l'impegno dell'architetto Mariella Ansaldi, specializzata in soluzioni per interni e nella progettazione e realizzazione di nuovi concept abitativi. Per ogni nuovo progetto si deve partire dalle esigenze del cliente. Tutto nasce , infatti, da una personalissima interpretazione dell'abitare. Realizzare degli spazi che rispondano ad una o più funzioni è un po' come cucire un abito sartoriale. In questo senso possiamo dire che la casa deve essere lo specchio di ciò che siamo e rappresentiamo; solo in questo modo la funzione estetica si trasforma in essenza, dando vita ad un concetto di comfort esteso. Sempre attenta alla qualità del dettaglio, elemento che contribuisce, in maniera essenziale, all'armonia degli ambienti e alla piacevolezza dell'abitare.