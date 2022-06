Studio di architettura che opera a tutti i livelli e scale, sino alla realizzazione, in rapporto etico con il committente ed approccio poetico ed emozionale.

Tra le principali opere di architettura realizzate: Collegio Universitario Einaudi – Sezione San Paolo e Sezione Crocetta a Torino; Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino e Fondazione Cavalieri Ottolenghi (con L. Luciani) a Orbassano; Nuovo Tribunale di Bergamo (con A. Isola); Sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lodi (con Icis). Ha curato il coordinamento del progetto di restauro del Mausoleo della Bela Rosin a Torino (con Gabetti &

Isola), e della Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo (con A. Isola). Ha in corso la direzione dei lavori di ristrutturazione/restauro della sede del Collegio Einaudi a Torino (Sezione Po), dell’ISIP Regionale di Aosta e di alazzo Callori a Vignale Monferrato (Regione Piemonte).

Luca Moretto ha curato nel 2007 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo il seminario Il muro / the wall. Dal muro all'infinito ..., e nel 2008 è stato relatore al XXIII UIA World Congress of Architecture. Nel 2010 ha partecipato a Culture_Nature, evento collaterale della Biennale di Architettura di Venezia. Ha curato mostre, convegni e pubblicazioni sull’architettura moderna alpina. Edita da Marsilio nel 2006 è la monografia: Luca Moretto. L’architettura della formazione.

E’ autore con Aimaro Isola del volume Corrispondenze con il paesaggio lombardo, Aión, Firenze 2008.

Main architectural works include the Collegio Universitario Einaudi – San Paolo, Turin; the Second Faculty of Medicine and Surgery and the Cavalieri Ottolenghi Foundation (with L. Luciani), Orbassano, the Courthouse of Bergamo (with A. Isola), and the Istituto Zooprofilattico

Sperimentale (livestock preventive medicine research institute) of Lodi. He was responsible for coordinating the project to restore the Bela Rosin Mausoleum in Turin (with Gabetti & Isola), and the Art Gallery of the Accademia Carrara, Bergamo (with A. Isola).

Architectural and design works have been exhibited at BIG, Biennale Arte Emergente (biennial for emerging artists) in Turin, at the Milan Triennale and Made Expo, and at the Flanders Expo in Ghent. Exhibitions in which he has taken part include U and the City at Turin’s Urban Center

Metropolitano in 2007, Paesaggi Piemontesi, Pistoletto Foundation, in Biella in 2008, and Torino 011. Biografia di una città, in Turin in 2008, Urban Solutions, Milan 2009, and Culture_ Nature, a collateral event of the Venice Biennale of Architecture. In 2007 Luca Moretto directed the seminar Il muro / the wall. Dal muro all’infinito ... for the Sandretto Re Rebaudengo Foundation,

while in 2008 he spoke at the 23rd UIA World Congress of Architecture. Also worthy of note are his exhibitions, congresses and essays dedicated to modern alpine architecture.

Marsilio published the monograph Luca Moretto. L’architettura della formazione in 2006.

He is co-author with Aimaro Isola of the volume entitled Corrispondenze con il paesaggio lombardo, Aión, Florence, 2008.