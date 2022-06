ZATOO è l’acronimo delle iniziali pronunciate dei due architetti ideatori del progetto designstudio, Martina Zappettini e Valerio Tunesi.

Il sodalizio, nato negli anni novanta, ha visto portare alla luce numerosi progetti di architettura a scala urbana e territoriale per ricerca e per concorsi di livello nazionale e internazionale. Tutti questi progetti hanno come finalità la completezza, la chiarezza sino al dettaglio, sino al design.