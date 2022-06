AB/A - Alessandro Bellini Architect

PROFILO

Indaga il paesaggio a diverse scale, dalla micro alla macro a quella delle reti che sempre più influenza il nostro vivere quotidiano. Lo studio ricopre un campo d'azione trasversale e ricerca tramite una rilettura dei processi colonizzativi, a volte inconsapevoli ma frutto di una lunga evoluzione, soluzioni per il vivere contemporaneo. Non vi è uno stile preconcetto, ma ogni volta la ricerca di una soluzione che nasca dalle specificità insite nel progetto: il luogo, la committenza e il programma. AB/A crede nella ricerca, in questi pochi anni sono tante le scale, i temi, e vari i progetti affrontati dallo studio.

SERVIZI

AB/A lavora per committenti privati, pubbliche amministrazioni e collabora con altri professionisti offrendo una molteplice gamma di servizi: progettazione architettonica ed urbana; progettazione paesaggistica; design di interni ed allestimenti; consulenze per studi di fattibilità gare e concorsi; grafica e visualizzazione (archviz). AB/A grazie ad un network di professionisti ed esperti con competenze ed esperienze differenziate è in grado di offrire un servizio completo e di alta qualità. Dall'idea fino alla sua realizzazione.

CV

Alessandro Bellini, nasce a Rovigo nel 1984. Nel 2009 consegue la Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara con 110/110 e lode con una tesi dal titolo: Mutazioni Indotte: UN MANIFESTO. Dopo varie esperienze in Italia e all'estero in importanti studi di architettura tra i quali: ecdm, CZA Cino Zucchi Architetti e Njiric+, nel 2013 apre il proprio studio AB/A Alessandro Bellini Architect a Brescia. Dal 2015 segue un Master in Start-up e sviluppo di impresa. Collabora con il movimento Resilienza Italiana, con il festival DeltArte e si muove in territori ibridi tra architettura, paesaggio, urbanistica, grafica e arte.