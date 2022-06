Sono nato a Treviso nel 1980. Nel 2009 conseguo la laurea in “Industrie del Legno” presso l’università di Padova con la tesi “L’arredo in cartone alveolare”, tema che mi ha portato a specializzarmi nella progettazione con il cartone di allestimenti e arredi per bambini. Dal 2004, in parallelo agli studi universitari, lavoro nello studio di Luciano Bertoncini occupandomi di progettazione e rappresentazione nel settore dell’architettura, dell’industrial design e della immagine aziendale; è qui, con il Maestro Bertoncini, che imparo ogni giorno la professione di designer e gli aspetti del design a 360 gradi, dall’idea, a volte anche solo un sogno, alla realizzazione industriale. Amo progettare e mi piace realizzare a mano, se possibile, i prototipi di ciò che disegno, sporcandomi mani e occhiali. Prediligo utilizzare il legno come materiale nei miei progetti, perché trasmette calore e natura.