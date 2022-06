Self Cart è un’azienda che opera da oltre mezzo secolo nel campo delle finiture d’interni e arredo casa.Il nostro servizio si divide in più settori al fine di garantire una completa e professionale fornitura al cliente. Dalla pavimentazione, alla carta da parati, per poi vestire la casa con tendaggi, tappeti e biancheria.

Le diverse linee sono in grado di coprire ogni esigenza per tutti gli ambienti: linea pavimenti, linea pareti, linea tappeti, linea tendaggi, linea casa ( biancheria letto, cucina, bagno), linea bimbo. La nostra continua ricerca delle migliori soluzioni per ogni tipo di clientela è sempre in progresso. Il nostro staff specializzato sarà a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione, vi seguirà nella vostra scelta, vi consiglierà la migliore soluzione, assistendovi in tutte le fasi del progetto. Vi aspettiamo nella nostra ampia esposizione su tre piani dove potrete trovare una vasta scelta di articoli delle migliori marche presenti sul mercato per vestire o rinnovare la vostra casa.