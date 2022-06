La passione per gli oggetti intesi nella loro accezione di prodotto industriale, è il collante del sodalizio professionale della nostra attività di progettazione che spazia in numerosi settori (interior, graphic, industrial, lighting) e rende possibile la permeazione di esperienze e conoscenze accumulate nel corso del tempo, creando una contaminazione tra diversi campi, humus fondamentale per rendere fertile il terreno delle idee.

Alfredo Chiaramonte nasce a Bologna, ha studiato presso la facolta' di Architettura di Venezia. Marco Marin nasce a Venezia dove si laurea in Arti Visive con specializzazione in disegno industriale. Hanno collaborato con aziende del settore dell’arredamento e dell’editoria tra cui Andromeda International, Axo Light, Artificia, Bonaldo, Calligaris, Cattelan Italia, Emu group, Eurobags, Estasis, Fornasarig, Gruppo editoriale Gemina, Hoffman Italia, Miniforms, Moulinex, NasonMoretti, Renault Italia, Sica, Vistosi.