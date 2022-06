Francesca Macchi, classe 1982, si laurea in Disegno Industriale al Politecnico di Milano nel 2006. Subito dopo inizia a collaborare con l’architetto Francesco Lucchese nel suo studio Lucchese design occupandosi di design e comunicazione, interfacciandosi con aziende note come Grohe, Fir, Antrax, Toto Indonesia, Venini. Nel 2011 inizia una nuova attività come libera professionista occupandosi di design di prodotto, interni e grafica. Dal 2013 collabora principalmente con l'agenzia pubblicitaria Diagrafo in qualità di direttore artistico seguendo numerosi progetti grafici nell'ambito sociale in collaborazione con alcune fondazioni come Banco Alimentare e Fratelli di San Francesco, e nell'ambito aziendale. Partecipa inoltre ad alcuni progetti editoriali come Le perle di Elena, Le perle di Sara e alla realizzazione di web magazine.

Tra le attività di design ha disegnato due orologi a cucù per l'azienda Progetti e la pantofola fai da te FLAP prima autoprodotta e poi commercializzata dalla start up De-struttura. Ha disegnato una collezione di texture per ceramiche per l'azienda Ceramidea digitale. Nel 2011 ha partecipato al progetto DEA “Design e artigianato per il Trentino” presentando al Fuori Salone il Molino Pellegrini di Riva del Garda, produttore artigianale di farine, completamente rinnovato nella sua immagine.