ACT studio è stato fondato nel 2009 come spazio per sperimentare.

Sperimentare idee che possano essere realmente innovative. Per noi innovazione significa evoluzione, non rivoluzione. Qualcosa di innovativo dovrebbe essere la sintesi tra qualcosa concreto e tangibile che rappresenta il passato e qualcosa intangibile ed emozionale che è la componente presente.

ACT studio è impegnato nello sviluppo di un proprio linguaggio progettuale miscelando diverse scale di progetto, sperimentando con i materiali e giocando con i processi di produzione.

Nel 2013 abbiamo creato la società sorella METROCUADRO DESIGN per trasformare la nostra ricerca e idee in applicazioni per prodotti reali.

Il nostro lavoro è sempre orientato alla ricerca.

Consideriamo la forma finale come incognita da risolvere attraverso tutto il processo necessario alla sua creazione. Se il processo è corretto il risultato sarà a volte inaspettato ma senza dubbio giusto. La nostra attività di ricerca si focalizza sulle risorse di form finding, simulazioni fisiche e ambientali, nuovi e ottimizzati processi di fabbricazione, materiali innovativi e modi innovativi di intendere i materiali.

Lavoriamo a tutte le scale dall’industrial design alla rigenerazione urbana, architettura interni, padiglioni temporanei, grafica e moda.