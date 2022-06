antonio posabella si laurea in architettura presso l'università la sapienza di roma, collabora con lo studio portoghesi per circa 8 anni e con pool engineering spa per altri 5 come project manager; si occupa di progettazione architettonica e d'interni, restauro, ristrutturazione e arredo urbano; collabora con professionisti nel settore strutturale, antisismico, del risparmio energetico, dell'isolamento acustico e della sicurezza; è impegnato in diversi progetti di ricostruzione a l'aquila.