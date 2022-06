Modellare uno stile

Chelini offre un ventaglio di espressioni stilistiche in linea con l’esuberanza moderna, restando fedele a canoni di eleganza, classicità, carattere e finezza d’intaglio, tipici della Firenze artistica. La produzione, gestita con cura in ogni fase, è affidata a seconda delle specifiche di lavorazione a capaci artigiani di cui Chelini ha curato e sviluppato l’eccezionale competenza formativa, mantenendo viva la tradizione Toscana. I due volti della versatilità La versatilità dei mobili Chelini rigorosamente Made in Italy , si estende non solo alle dimensioni, grazie alle opzioni di custom - made, ma anche allo stile, tanto da intonarsi ad ogni ambiente con toni chic e note sottili di glam. Nel mosaico delle collezioni Chelini esiste un tassello di esclusività che rende ogni pezzo assolutamente unico data la modalità artigianale di produzione e decorazione.