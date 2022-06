Il laboratorio di progettazione "Claudio Criscione Design, è concepito come un luogo creativo dove si sperimenta e non si da mai niente per scontato. Ogni nuovo progetto è una sfida che va vinta con armi sempre diverse; dove non esistono regole assolute incontrovertibili da replicare all’infinito ma ingredienti che, miscelati con le giuste proporzioni e calibrate insieme ai committenti, siano di volta in volta in grado di realizzare i loro sogni e le loro aspirazioni.