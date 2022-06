Studio, analisi, sperimentazione

ed innovazione sono le basi secondo le quali lo studio GAA (GliArchitettiAssociati) conduce la propria attività di architetti, designers e sognatori.

L'attitudine ad una naturale curiosità conduce ad una continua esplorazione della mutevole interazione tra uomo e spazio e di come questa emozioni, spaventi, tranquillizzi, ecciti, sorprenda o stimoli la memoria dei sensi di coloro che lo vivranno.

I focus di interesse spaziano dalle abitazioni private agli spazi pubblici, dalle aziende agli uffici senza tralasciare anche la progettazione di spazi sacri.

Study, analysis, experimentation and innovation are the bases according to which the GAA study (GliArchitettiAssociati) conducts its work as architects, designers and dreamers.

The attitude to a natural curiosity leads to a continuous exploration of the changing interaction between man and space and how this emotion, frightens, calms, excites, surprises or stimulates the memory of the senses of those who will live it.

The focus of interest vary from private homes to public spaces, from companies to offices without also neglecting the design of sacred spaces.