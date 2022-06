Durante gli studi in architettura ha avviato una ricerca artistica personale che ancora oggi continua tra il laboratorio di Treviso e Milano. Diverse esperienze legate alla scultura lo portano ad indagare il tema del meccanismo e del movimento in chiave poetica. Si occupa, attraverso diverse forme espressive, di arte e design. Dal 2011 gestisce officina GISTO uno spazio per la ricerca e la formazione legato al mondo dell'artigianato. Dal 2013 è co-direttore del progetto LA PIAVE laboratorio sperimentale di arte e paesaggio lungo un intero fiume