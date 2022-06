Cromatismi e funzionalismo, accostamenti e cura del dettaglio. Questi i binomi che caratterizzano lo Studio di Interior Design.INC , in un teatro vivo e in fermento tra design, passioni e progetti condivisi. Lo Studio, nella sua continua ricerca di equilibrio tra forma e funzione , riqualifica l 'ambiente in cui si vive ; specchio dell'individualità del singolo committente rendendolo partecipe di come "sentire" e "sentirsi" nella sua nuova casa. Design di "Passione" dunque, ma anche fruibile ed accessibile perchè il bello , in fondo , non è mai inutile !.

Marco Polillo