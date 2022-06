Quadrastudio indaga il rapporto che nella società contemporanea intercorre tra architettura, design e comunicazione: tre ambiti disciplinari intesi come scienze della relazione, strumenti di ibridazione e coordinamento, attrezzi e modi per fare accadere cose. Questo perché lo spazio, sia esso relazionale (hotels, negozi, ecc.) o abitativo, implica il superamento delle scale disciplinari e dimensionali della comunicazione grafica, del design, dell’architettura, proponendo invece una dimensione in cui la grande e la piccola scala coincidono, organizzando la complessità.