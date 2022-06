STRUTTURA MERITALIA

Meritalia è un'idea che diventa realtà produttiva e commerciale nel 1987. La sua forza consiste in un serio impegno nel soddisfare le più alte esigenze di clienti esigenti che sono in grado di riconoscere nei prodotti Meritalia la qualità, l'affidabilità, il valore, l'abilità e l'originalità di un'idea.

La filosofia di Meritalia è di assistere il cliente in ogni sua richiesta. Questa filosofia è stata applicata allo sviluppo e all'espansione di altri rami di produzione come imbottiti, lavorazione dei metalli, illuminazione, mobili in legno, marmi e la Divisione Residenziale. 50 anni di lavoro ai più alti livelli hanno consentito a Giulio Meroni di sviluppare la propria personale filosofia produttiva. Il segreto per il successo delle nostre fabbriche è da ricercare nella sua determinazione di fondere in ogni elemento di arredo creatività e produzione insieme alla richiesta del consumatore finale. L'azienda è orgogliosa di collaborare con designer prestigiosi, quindi tutto il team di Meritalia rappresenta una via di successo nella qualità della produzione. Questo è quello che Giulio Meroni voleva che Meritalia fosse: una realtà che non solo produce arredamento, ma che punta a mettere in pratica le idee di interior design.

Questo know-how è il risultato di un'attività intensa e coinvolgente negli anni, il risultato di un'attività svolta giorno per giorno vissuta concretamente all'interno dell'azienda. Il suo contatto personale con gli artigiani e i macchinari, unitamente a lunghi viaggi effettuati in tutto il mondo, hanno dato a Giulio Meroni la possibilità di conoscere i mercati di tutti e cinque i continenti. Con l'esperienza che ha accumulato, questa realtà è in grado di comprendere a pieno quali sono i problemi che necessitano di essere risolti se un prodotto vuole essere valido, e può soddisfare la richiesta di clienti internazionali.

Meritalia è a capo di un'organizzazione attiva nella produzione e nella gestione dei progetti. La reputazione di Meritalia per i suoi alti standard di qualità ed il rispetto per le scadenze stabilite ha attirato i clienti più prestigiosi. I clienti hanno il grosso vantaggio di avere a disposizione un interlocutore capace di organizzare lo sviluppo del progetto e soddisfarne tutte le richieste. Queste attività sono gestite da due compagnie facenti parte del gruppo, Me.me e Me.le, ognuna con il proprio campo di produzione, che, grazie a macchinari specializzati, possono produrre con i più alti standard di qualità.

Me.me, nata nel 1995, è l'azienda del gruppo Meritalia specializzata nella produzione di lavori in metallo e che si sviluppa su una superfice di 6.000 mq. Tavoli, lampadari, scale ed altri articoli vengono eseguiti con una grande varietà di metalli, ottenendo risultati veramente unici. Me.me è organizzata come un'officina meccanica dotata di specifiche attrezzature che sono tra le più moderne ed efficienti sul mercato. La fabbrica è in grado di realizzare qualsiasi manufatto meccanico, strutturale o decorativo; le lavorazioni e le finiture sono curate da personale altamente qualificato che si occupa di ogni singolo progetto fino alla consegna. Le caratteristiche dei metalli permettono lavorazioni molto particolari: per ottenere risultati di qualità e per ogni possibile soluzione, Me.me si avvale di tecnici esperti e delle capacità di abili artigiani.

L’altra azienda del gruppo è Me.le, nata nel 1992 e specializzata nella lavorazione dei legni. Me.le basa la sua capacità su raffinate tecniche di alta ebanisteria e sulle tecnologie più avanzate per la realizzazione di ogni tipo di mobile di serie e su misura. Grazie alla sua esperienza, Me.le ha acquisito nel tempo una capacità produttiva illimitata, sia nel genere che nello stile delle sue realizzazioni, producendo dal tavolo alla boiserie, dalla hall alla suite di un hotel. Negli ultimi 15 anni Me.le ha creato anche un'intera divisione dedicata alla realizzazione di grandi yacht occupandosi dell'intero sviluppo del progetto: tutto ciò è reso possibile grazie alla professionalità delle risorse umane disponibili che garantiscono un perfetto risultato finale ed un servizio altamente qualificato.