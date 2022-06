IL CORTEN

Schneider presenta una nuova linea di prodotti per l’arredo, originali nella fattura e nel materiale, il corten. La fascinazione per l’acciaio corten deriva dalla sua natura di processo in divenire, con le sue cromie dalle sfumature infinite, i suoi toni caldi che paiono conservare traccia indelebile di peculiari lavorazioni dei maestri fabbri delle generazioni passate.

Lo studio di ogni pezzo, oggetto, arredo o struttura, è affidato alla cura di architetti attenti a trovare le soluzioni ideali per la casa e per lo spazio giardino.La forte suggestione materica e tattile del materiale viene arricchita dall’eleganza sobria e rigorosa, da sempre nota distintiva dei prodotti Schneider. Corten, un materiale pregiato con una caratteristica peculiare, l’eternità.