Chi siamo

Non è facile descrivere in una definizione Impronta. Un mondo fatto di emozioni, sensazioni e tradizioni.Azienda specializzata nella produzione di serramenti in legno per interni ed esterni, nasce a Treviso da una fusione di aziende presenti da oltre 50 anni nel mercato italiano.L'arte di Impronta è creare porte e finestre partendo dal legno come unico materiale con una lavorazione che avviene combinando i metodi artigianali con la tecnologia industriale, consentendo così la solidità e la sensazione del pezzo fatto a mano, con la sicurezza della qualità a cui siamo abituati oggi. Ogni modello è comunque sempre unico. Varia per misura, materiale, finitura ed accessori.Tradizioni solide, spirito innovativo e design d'avanguardia rappresentano da sempre i cardini della filosofia aziendale che conferiscono alle nostre collezioni un'impronta diversa.