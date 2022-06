IT - Dal 1973 Laboratorio del Marmo realizza arredamenti e complementi d’arredo, per gli interni e per il giardino, in Pietra di Vicenza e marmo. La filosofia dell’azienda è il trasferire la scultura, ricca di tutta la sua forza artistica, nel vissuto della quotidianità, coniugando la grande esperienza decorativa italiana con le esigenze di qualità dell’abitare di oggi. LDM realizza pezzi unici, vere e proprie opere d’arte, concretizzate in elegante design, per questo ogni prodotto può essere personalizzato a partire dalla scelta del blocco (di pietra o marmo), dal legno naturale al vetro, fino alla scelta del proprio colore degli accessori in acciaio. Ne risulta così un prodotto straordinario, su misura del cliente. LDM personalizza la tua casa.

EN - Since 1973 Laboratorio del Marmo produces furniture and complements for interiors and gardens, using Vicenza Stone. The company philosophy is to transfer sculpture artistic strength into everyday life experience, combining the extensive experience of Italy decorated quality with modern lifestyles demand. LDM creates unique pieces, real artworks, with unique elegant design, so each product can be customized from the choice of the block (stone or marble), from natural wood to glass, to the choice of your color for steel accessories. It’s thus an extraordinary product to suit the client. LDM customize your home.