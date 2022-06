Oltre 30 anni di esperienza nel settore musivo. Una vision che abbraccia tradizione e innovazione. Tutto questo è Friul Mosaic. L'azienda di San Martino al Tagliamento (Pn) nasce dalla passione del fondatore, William Bertoja, per l’arte del mosaico in tutte le sue applicazioni. Una passione tramandata alle nuove generazioni che oggi lo affiancano facendo di questo rivestimento di origini antiche un complemento di design, dal forte spirito contemporaneo - ne è esempio la menzione speciale del Best Communicator Award ricevuta al Marmomacc 2014 -. Così attenta alla millenaria tradizione, l'azienda è altrettanto impegnata nella costante rilettura in chiave moderna di quest'arte antica. In quest'ottica negli ultimi anni Friul Mosaic ha fatto nuovi investimenti in comunicazione e marketing, decidendo di partecipare a numerose e importanti fiere di settore in tutto il mondo. Proprio tale connubio tra passato e futuro dà vita a opere uniche ed esclusive, realizzate su misura come un abito d’alta sartoria. La sua cultura artigiana le permette di lavorare secondo un'unica grande mission: il custom made. Tutte opere di Friul Mosaic sono realizzate su misura, a partire dal progetto fino alla messa in opera. Una scelta imprenditoriale che consente alla "bottega artigiana" di essere sensibile ai gusti e alle esigenze di tutti i suoi clienti, ovunque essi si trovino. Con un occhio sempre al futuro e alle nuove possibilità - ne è esempio il nuovo showroom a Milano - Friul Mosaic è molto legata al territorio, non a caso il suo staff si compone di artigiani, altamente qualificati, provenienti dalla storica “Scuola Mosaicisti del Friuli” di Spilimbergo, conosciuta in tutto il mondo. L’abilità degli artisti che lavorano nell'atelier, unita ai molti progetti studiati anche in collaborazione con noti architetti e designers, dà origine a soluzioni architettoniche e di arredamento che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Il mosaico diventa prezioso e raro, capace di donare sensazioni ed emozioni uniche. Oggi Friul Mosaic è una realtà che conta una trentina di operatori che realizzano, completamente a mano, opere musive che raggiungono ogni parte del mondo. Con i suoi preziosi mosaici, infatti, l'azienda riveste gli ambienti più diversi: hotel, spa e centri termali, piscine e residenze private.