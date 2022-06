Dal 1980 lo STUDIO AGUZZI svolge attività di progettazione in differenti settori; architettura, interior design, industrial design. Lo Studio è organizzato per settori di competenza e composto da un team di architetti e designer con diversificate esperienze, fornendo un servizio che parte dalla ideazione alla definizione del progetto nei suoi particolari. L'esperienza maturata nei diversi settori e la professionalità nella progettazione permette al team di trovare soluzioni sempre nuove e innovative, che rappresentano per i clienti uno dei principali punti di forza.