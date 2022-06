BarberoDesign è un gruppo di lavoro e ricerca attivo nell’area del Design con sede operativa a Torino e sede legale a Milano.

Nasce nel 1993 dall’attività e dalla passione del Designer Fabrizio Barbero. Dopo gli studi alla Scuola Politecnica di Milano, sotto la guida di docenti quali Bruno Munari, Perry King, Nino di Salvatore, ha avuto modo di collaborare con alcuni Maestri del Design Italiano quali Vittorio Gregotti, Pierluigi Cerri, Massimo Morozzi, Hans Von Klier, Achille Castiglioni. Ha collaborato e collabora con diverse Aziende italiane e straniere ed Enti Pubblici, oltre ad un’attività di insegnamento come docente a contratto presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano. Lo studio BarberoDesign e una rete globale costituita negli anni da fornitori in vari campi tecnologici e con altre Società partner, si propone per la progettazione e la realizzazione di spazi, allestimenti, oggetti e comunicazioni multisensoriali. Attraverso il marchio B edizionidesign lo studio BarberoDesign progetta e distribuisce libri e applicazioni multimediali per bambini, oltre a oggetti, spazi e laboratori creativi.