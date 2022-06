Creatività, innovazione tecnologica,cultura del design. Sono le parole chiave per comprendere la filosofia di Infiniti, brand giovane nato nel 2008 dall’esperienza del gruppo OMP (che quest’anno festeggia il 35° anniversario), che propone complementi d'arredo, 100% made in Italy, pensati per lavorare, condividere, rilassarsi, accogliere e il cui valore aggiunto è il supporto sia di designer internazionali affermati che di giovani creativi. Il brand Infiniti,oggi in piena espansione, è distribuito in 81 Paesi nel mondo grazie a partnership con importanti gruppi localizzati nei 5 continenti.