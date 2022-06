Bulbo® incoraggia la relazione tra la popolazione urbana e la natura, aumentando la consapevolezza dei cittadini rispetto all’agricoltura attraverso l’esperienza diretta nel quotidiano. Immaginiamo soluzioni intelligenti e creative per coltivare in casa, a tutte le latitudini e ogni giorno dell’anno. Bulbo progetta e produce lampade a LED, ad alta innovazione tecnologica, per crescere ortaggi, piante aromatiche, fiori epiante grasse. Il frutto della progettazione è funzionale ed elegante, semplice nell’utilizzo e di forte personalità, vive in combinazione con l’elemento naturale ed è 100% made in Italy.