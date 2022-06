La storia di Valdichienti inizia nel 1968 a Tolentino e da

allora continua, legata profondamente alla cultura del territorio marchigiano, integrandolo con quanto di meglio offre l’evoluzione tecnologica, l’innovazione stilistica e la cultura del design.

La grande esperienza e capacità delle migliori maestranze, insieme alla cura dei dettagli, sono gli elementi cardine di una gamma di prodotti caratterizzati da una qualità superiore.

La base storica della collezione Valdichienti sono i modelli di ispirazione classica, poi ci sono

le nuove proposte con modelli più contemporanei, progettati dai più qualificati designers, con

un’attenzione per la creazione di pezzi sempre unici, prodotti con orgoglio interamente in Italia e modellati intorno alle esigenze dei propri clienti, emblema del vero “Made in Italy”.