Il nostro studio rappresenta da molti anni l'eccellenza nell’architettura, nel design e nello sviluppo di tecnologie innovative per il risparmio energetico. L’esperienza professionale spazia da interventi residenziali, musei e luoghi per la cultura, centri congressi, uffici, oltre che nell'interior. Abbiamo realizzato oltre 200 progetti ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali come PIDA, International Architecture RTF Sustainability, International Architecture Podium, Houzz. Nel 2003 abbiamo ideato Noumea Building Consulting intuendo che il miglior modo di fare architettura nasce da un approccio integrato alla progettazione, dal concept fino a completamento del processo costruttivo integrando design, tecnologie e management. Adesso l'avventura professionale, forte delle esperienze trascorse, vuole acquisire un maggiore respiro con la creazione di Scannella Architects sviluppando le conoscenze verso l'innovazione, l'integrazione e la sperimentazione. Lo studio Scannella Architects ha sede a Catania e si avvale di un team di architetti e ingegneri specializzati, possiede una solida esperienza nella progettazione con particolare attenzione alle tematiche architettoniche, urbane, del paesaggio, interior design, restauro. Un modello che permette di lavorare in modo collaborativo in cui condividere sfide e soluzioni per rispondere alle esigenze del mercato, dei nostri clienti e del territorio.

Our studio excels, for many years, in the fields of architecture, design and innovative technologies for energy saving. The professional experience ranges from residential projects, museums and places of culture, convention centres, office buildings, as well as in interior. We completed over 200 projects, receiving a variety of national and international awards such as PIDA, International Architecture RTF Sustainability, International Architecture Podium, Houzz. In 2003 we conceived the Noumea Building Consulting group, realizing that the best way of making architecture is the result of an integrated approach to the project practice - from the concept to the end of the construction process - and by design, technology and management contributions. At the moment our professional challenge, thanks to all past experiences, want to gain a large-scale effort by creating the Scannella Architects studio, developing knowledge concerning innovation, integration and experimentation. The Scannella Architects studio is based in Catania and avails itself of a team of architects and engineers. The studio has an extensive experience in the design with particular attention to architectural, urban, landscape, interior, restoration issues. This is the model which allows ourselves to work in synergy, in order to share challenges and solutions, and to comply with market, customers and territory requests.