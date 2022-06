Tommaso Michieli e Christian Zanatta laureati allo IUAV di Venezia con una tesi sullo sviluppo progettuale dell'architettura a zero cubatura con il Professor Aldo Aymonino. Fondano nel 2004 michielizanatta.net - Lo studio nasce dinamicamente e porta con sè tale caratteristica come elemento di fulcro fin dalla scelta della doppia sede operativa a Udine e Treviso. Lo scopo è quello di indagare l'architettura divertendosi con essa; sviscerarne gli aspetti intrinseci e fondativi con la volontà pratica poi di esprimere soluzioni contemporanee. Lo studio già nella sua stessa denominazione non si ferma ai soli michieli e zanatta ma prosegue con un .net(work) proprio a sottolineare il fatto che si punta ad un sistema allargato. La volontà è quindi quella di creare una rete , di fare sistema e di sviluppare competenze diverse ed incentivarne l'integrazione, consapevoli che ciò rappresenti il valore aggiunto necessario al raggiungimento del miglior risultato. Un rapporto di simpatia viene manifestato nei confronti delle soluzioni architettoniche che virano verso qualsiasi tipo di sostenibilità, sia essa sociale o ambientale.