Nasce a Milano nel 1982 e studia presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano sede Leonardo dove si laurea nel 2008 con il massimo dei voti . Dopo una collaborazione con il Dipartimento BEST “Building Environment Science and Technology” del Politecnico di Milano per il quale svolge attività di ricerca e di tutor didattico, dal 2008 svolge la libera professione operando principalmente nel campo della progettazione con lavori di diversa natura e scala in ambito residenziale. Nonostante l’ampia esperienza cantieristica non viene abbandonata la sperimentazione architettonica sviluppata e approfondita nella partecipazione a svariati concorsi di progettazione ricevendo riconoscimenti come il secondo premio per il concorso Europan 2011 sezione Svezia. E’ attualmente impegnata nella progettazione ed esecuzione allestimenti del padiglione Azerbaijan in vista dell’Expo 2015 e continua la sua professione nel campo dell'edilizia residenziale occupandosi della ristrutturazione in toto di immobili per privati.