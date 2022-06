Il 27 giugno 1996, mentre il matematico Andrew Wiles incassava il premio Wolfskehl per aver risolto l'ultimo teorema di Fermat, in Italia, precisamente fra Treviso e Venezia, viene costituita Axolight, con lo scopo di spiegare al mondo che la corretta combinazione di saperi, manualità e materiali può, non solo illuminare, ma animare con la luce i luoghi dove il sole non arriva.

Con una deviazione dalla norma, Axolight, non curante delle correnti necessità di mercato, sufficientemente inseguite da grandi e piccoli produttori di luci, inizia ad interpretare a modo suo l’antica necessità di personalizzare ambienti di vita attraverso l’introduzione di armoniose fonti di illuminazione.

Oggi Axolight, felice di rivolgersi ad un’esigua ed esigente nicchia di clientela, sparsa nei circa 90 paesi in cui l’azienda offre le proprie creazioni ed i propri servizi, continua a proporre al mondo la propria interpretazione degli oggetti, degli ambienti e della luce.

Alla base del successo aziendale di oggi e di ieri: la creatività, la conoscenza, la manualità, e la passione di oltre 40 persone che, fra le sedi di Italia e Stati Uniti, mettono quotidianamente alla prova le proprie capacità intellettuali per riuscire a stupire se stessi, prima ancora del mondo esterno all’azienda, attraverso la realizzazione di nuovi ed innovativi corpi illuminanti.

Giuseppe Scaturro, CEO di Axolight