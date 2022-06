Lo Studio Associato P.M.D. opera dal 1988 come società di consulenza e progettazione nei settori architettura, urbanistica, design e spettacolo. Lo Studio P.M.D. si avvale di un approccio innovativo attuando una progettazione multimediale e partecipata, nella quale si pongono in primo piano le esigenze e i desideri del committente. Nell’ambito di questo processo, i progetti vengono prodotti e selezionati solo dopo aver individuato e confrontato le alternative possibili, adattando l’esigenza di operare nell’immediato con quelle di una maggiore flessibilità nel tempo e nell’economia del cliente. Nel corso della sua attività, lo studio associato P.M.D. ha maturato una notevole esperienza nel campo della consulenza ed assistenza all’utenza aziendale e privata, relativa alla progettazione di spazi d’uso mirati ad una più funzionale disposizione dell’arredamento e degli ambienti, riducendo i costi nell’esecuzione delle opere grazie ad una analisi dei costi accurata. Lo staff direttivo dello Studio Associato P.M.D. svolge attività di ricerca e didattica presso le istituzioni più prestigiose e tecnologicamente all'avanguardia in Italia (Università "La Sapienza" di Roma, la seconda Università di Roma "Tor Vergata", Università "Federico II" di Napoli, Istituto Quasar di Roma).Lo Studio Associato P.M.D. è specializzato nelle seguenti aree:

studi preliminari - progetti di massima - sostenibilità dei costi - sostenibilità sociale - sostenibilità ambientale audit e consulenza - retrofit energetico in edilizia - risparmio energetico sia in termini di utilizzazione materiali e componenti sia in termini di utilizzazione di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale (solare- termico, fotovoltaico, geotermico ecc.) - progetti integrati - progetti esecutivi - stesura di capitolati e preventivi particolareggiati - presentazione e simulazione di progetti mediante sistemi multimediali - design di mobili ed oggettistica d’arredo - progetto di elementi d’arredo preventivamente alla loro esecuzione - progettazione illuminotecnica e simulazione assistita al computer - allestimento di mostre e progettazione di spazi museali assistenza tecnica - progettazione e consolidamento di edifici storici, di edilizia abitativa e terziario - progettazione di sistemi per il controllo e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente (V.I.A.) - progettazione assistita al computer CAD/CAM assistenza, consulenza e perizie sia in campo civile sia penale presso il Tribunale di Roma assistenza - consulenza e stesura pratiche presso i Comuni italiani, i Dipartimenti, i Municipi, il Catasto terreni e urbano, le ASL di zona - attuazione del disposto di cui al T.U. 81/08 (relativamente alle norme per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) piani di sicurezza e coordinamento per la progettazione e l’esecuzione delle opere in base al T.U. 81/08 - progettazione anti-incendio secondo la normativa dei VVF realizzazione del progetto ed esecuzione del design di mobili ed elementi d’arredo mediante aziende artigiane di fiducia - gestione, conservazione e restauro di beni culturali - consulenze tecniche - perizie acustiche - sviluppo di applicazioni multimediali - pianificazione di sistemi multimediali - progettazione ponti e grandi strutture progettazione stradale - progettazione arredo urbano - simulazione di eventi - progettazione di scenografie virtuali per spazi televisivi e cinematografici