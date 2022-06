Davide Negri, architetto e designer, si laurea alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano. Nel 2001 fonda il proprio studio, occupandosi principalmente di furniture, lighting, interior design e allestimenti.

Con i suoi progetti ha partecipato a fiere e manifestazioni di settore a livello nazionale e internazionale, in Europa, Australia e Corea. Nel corso della sua carriera ha conseguito diversi riconoscimenti, fra cui il Compasso d’Oro - Menzione Progetto Giovane – e l’AD Architectural Digest Young Designers Award -Menzione Speciale Young & Design Award. Ha insegnato inoltre presso l’Istituto Europeo di Design di Torino e il Politecnico di Milano.

Ha collaborato e collabora con numerose aziende, tra cui Gruppo Doimo, Tonon Italia, Gruppo Sintesi, Faber, Element-s, Plastecnic, Sforzin Illuminazione, Braga Illuminazione, Gattinoni Casa, L’Oreal, Vichy, Redken.

Attualmente si occupa di progettazione a 360°: design di prodotto, art direction e consulenza strategica per l’innovazione e lo sviluppo di nuovi brand in sintonia con i mercati contemporanei. In particolare, è impegnato nel design management di alcune start-up, tra cui Papermood, Homelove by Teknai, Tuttotorno, Minimondi, Anipazzi.