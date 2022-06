Marco Cattaneo e Chiara Salvucci si conoscono nel 2007 durante un’esperienza di studio in Spagna e da subito inizia la loro collaborazione, caratterizzata da una forte sinergia alimentata dalle loro personalità distinte e da una visione condivisa di creatività, ricerca, osservazione ed innovazione. Si laureano in Architettura al Politecnico di Milano e successivamente, in parallelo a varie collaborazioni con studi professionali, fondano nel 2012 l’ ar.key studio. Lo studio esplora diverse tematiche della progettazione con una visione a 360° su diverse scale,spaziando dall’architettura alla grafica e dall’ interior al product design.