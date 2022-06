Fabbian illuminazione si costituisce nel 1961 quale azienda produttrice di lampade per l'habitat e il contract. Questa cultura unitamente alla tradizione e alla qualità si è sempre espressa nella valenza del prodotto, consentendo all'azienda di acquisire progressivamente riconoscimento e dimensione internazionali. I risultati scaturiscono dalle esperienze di continue ricerche, tese sempre ad interpretare al meglio le esigenze dei mercati, elaborando precise politiche e strategie di marketing. Fabbian che ha sede in Italia e qui produce tutte le sue collezioni, interpreta con personalità le nuove tendenze del moderno design attraverso una molteplicità di stili, utilizzando tecnologie produttive all'avanguardia ed avvalendosi di un folto gruppo di designers internazionali.

Il settore ricerca e sviluppo è costituito da un team di tecnici qualificati ed esperti, dotati dei più avanzati sistemi computerizzati di elaborazione e controllo. L'esperienza maturata presso centinaia di punti vendita qualificati in tutto il mondo, si è tradotta in una cultura produttiva che non prescinde da nuove ricerche e metodologie costruttive. Commercialmente l'azienda ha sviluppato un'articolata rete di vendita, capillarmente diffusa in Italia, in Europa ed in Asia e con sedi di rappresentanza negli U.S.A. e in Brasile. La componentistica, parte essenziale del prodotto, è sempre di alta qualità ed affidabilità. La costruzione, il montaggio e l'assemblaggio elettrico sono effettuati con gran cura con sistemi e gestioni flessibili, controllate in ogni fase del ciclo produttivo, per ottenere un prodotto che corrisponda alle norme di sicurezza previste. Non a caso i prodotti Fabbian rispondono ai requisiti richiesti dagli istituti di certificazione più qualificati. L'azienda stessa è certificata UNI EN ISO 9001. L'azienda conta su un servizio di assistenza tecnica in grado di fornire informazioni e soluzioni per il migliore utilizzo dei prodotti, attraverso un efficiente servizio ricambi e fornendo documentazioni particolareggiate, che permettono una risposta immediata ed adeguata al cliente.