L'atelier Laura G Art with Heart realizza cornici d'arte e design in diversi materiali , dagli argenti , agli smalti a fuoco, ai metacrilati artistici , ai legni , alle pietre dure , ai bronzi lavorati a guilloche'

o incisi , tutti interamente lavorate a mano da artigiani italiani , su disegno di Laura G e di designer italiani ed internazionali , come Karim Rashid.

Si tratta di custodie di Art with Heart , ed ogni modello racconta una storia , quella vissuta da Laura G , condivisibile da tutti i suoi collezionisti . un blog, art with Heart dice poi della filosofia del progetto ,con immagini che parlano, talking images , per condividere e passare tanti valori di vita .

i modelli sono in tiratura limitata .