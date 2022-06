Nella storia di Castellamonte si avverte la presenza di un “filo rosso” che ha accomunato innumerevoli generazioni: è la continuità della lavorazione dell’argilla, materia prima naturale, estratta dalle cave della zona e da sempre utilizzata per la realizzazione di oggetti funzionali e decorativi.

Roberto Perino e Silvana Neri, titolari de “La Castellamonte stufe” che da tempo opera nel settore dell’artigianato artistico e che ha ottenuto nell’anno 2001 il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, hanno saputo preservare le antiche tecniche di lavorazione, realizzando manufatti d’alta qualità, reinterpretandoli e adattandoli a rinnovate esigenze di un’esistenza moderna a misura d’uomo. Così nascono le stufe di ceramica, funzionanti a legna o a pellet, prodotte con il marchio “La Castellamonte”, nelle quali si unisce l’esperienza della tradizione ad una tecnologia innovativa, rispettose dell’ambiente e della sicurezza. Forme che s’inseriscono armoniosamente, grazie alla varietà dei colori ed alla gradevole estetica degli ornati, in ogni ambiente, sia arredato con mobili di stile, che di moderno design d’avanguardia. La Castellamonte realizza, inoltre, ceramica artistica, stoviglierie ed oggetti d’arredo, riscoprendo forme antiche, semplici e tradizionali, abbinandole a nuove esigenze di funzionalità e design. Accanto agli oggetti cari alla tradizione ed alle antiche ricette, La Castellamonte si é inserita nella produzione di stoviglieria dal disegno innovativo, utilizzando materiali naturali, non inquinanti, lavorati con estrema cura. Produce inoltre elementi architettonici in cotto per interni ed esterni, ingelivi, frutto di una particolare ricerca sia in campo artistico sia tecnologico. Pannelli, formelle, vasi, colonnati, balaustre, comignoli, coppi, fregi ornamentali sono richiesti sia per il restauro di antiche chiese ed abitazioni sia come naturale complemento alla bellezza di nuove costruzioni.

Nel 2011 nasce Stack, la linea di stufe risultato della collaborazione tra La Castellamonte e Adriano Design. Una linea di stufe innovativa, capace di coniugare gli aspetti tecnologici di ottimizzazione della combustione, da tempo raggiunti da La Castellamonte attraverso un percorso di ricerca e sviluppo del prodotto, con un design appositamente studiato da Adriano Design e basato su componenti modulari.