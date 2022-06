Ci piace pensare alla nostra attività come ad un’esperienza completa e complessa nella quale far convergere ed emergere il vissuto di ciascuno di noi, per rielaborarlo e trasformarlo in “prodotto di architettura”.

Il nostro studio, composto da uno staff di circa 15 professionisti, è concepito come un atelier-laboratorio poliedrico, dove architetti, designer e artigiani ricercano, sperimentano e producono idee e progetti; un ambiente creativo in cui promuoviamo anche ogni forma d'arte, attraverso mostre, concorsi, eventi e workshop. Aperti a ogni sollecitazione esterna sviluppiamo architetture su qualsiasi scala, in tutti i settori e per ogni committenza, assegnando a ciascun progetto il team più adeguato; lavorano con noi ingegneri strutturisti, architetti del paesaggio, progettisti d'impianti, interior designers, lighting and sound consultants, supportati in ogni fase del lavoro da una continua attività di controllo. Our study, with a staff of about 15 professionals, is designed as a versatile laboratory, where architects, designers and craftsmen seek, test and produce ideas and projects; we modeled a creative environment in which we promote all forms of art, through exhibitions, competitions, events and workshops. We develop architectures on different scales, in all sectors and for any client, giving to each project the more appropriate team; we work in close interaction with structural engineers, landscape architects, service engineers, interior designers, lighting and sound consultants, guaranteeing to the client a continuous quality control activity during all project stages.