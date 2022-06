L'identità di Bitossi Ceramiche si sviluppa dai primi del ‘900 e si innesta in una tradizione produttiva della ceramica esistente a Montelupo Fiorentino fin dal 1500. L’attività della famiglia Bitossi prende l’avvio nel 1921, per volontà di Guido Bitossi, con la creazione della “Manifattura Ceramica Cav. Guido Bitossi & Figli” che riprendendo le lavorazioni artigianali tipiche del luogo introduce un’organizzazione produttiva strutturata. La produzione prosegue anche con la collaborazione di figure di spicco, che hanno saputo introdurre una sensibilità artistica e culturale innovativa. Quest’attitudine legata alla capacità imprenditoriale sviluppata negli anni e alla costante ricerca della qualità del prodotto finito hanno creato un’identità riconoscibile di Bitossi Ceramiche qualificandola come un esempio di eccellenza italiana. La presenza del territorio diventa espressione di capacità artigianali secolari, l’attenzione alla storia accompagna, nel tempo, la produzione alla raccolta di documenti di cultura materiale, testimonianza di quel saper fare che si rinnova nella tradizione. Oltre 7000 pezzi, a partire dagli anni 50’ sono stati raccolti e catalogati nell’”Archivio Industriale Bitossi”; 200 pezzi selezionati tra questi sono visibili presso il MAIB - Museo Artistico Industriale Bitossi - , creato dall’azienda per testimoniare questo percorso. L’azienda Bitossi Ceramiche, condotta ancora dalla stessa famiglia, grazie al patrimonio storico culturale raccolto in questi anni, prosegue nel coltivare l’anima artigianale originale, unita alla continua innovazione. La incessante ricerca in campo formale ha portato alla realizzazione, per mano di maestri ceramisti, delle creazioni di Aldo Londi negli anni 50’, poi di quelle di Ettore Sottsass e di Piero Fornasetti, accanto alla produzione successiva dell’azienda, affiancata dai diversi progettisti, sempre attenta all’evoluzione del gusto. Oggi la tradizione del prodotto fatto a mano viene sviluppata in collaborazione con Arik Levy, Karim Rashid, Ginevra Bocini, Fabio Novembre cui si aggiungono Ronan ed Erwan Bouroullec, Luisa Bocchietto e Mario Ferrarini. Bitossi Ceramiche: grande tradizione artistica della ceramica e design contemporaneo.