Nagliero Interiors nasce nel 1977 come laboratorio artigianale di tappezzeria, specializzato nei tessuti d'arredamento per tendaggi e nell'imbottitura di mobili. L'evoluzione nel corso degli anni, grazie al sapersi distinguere per originalità di prodotto e qualità della manodopera, porta il "piccolo laboratorio" ad assumere sempre più una forma commerciale. Nagliero Interiors, infatti, oggi vanta una vasta gamma di prodotti e servizi d'arredamento, sia in-door che out-door. Comun denominatore nel tempo, resta sempre il prodotto lavorato a mano; questa peculiarità fa delle realizzazioni un vero e proprio valore aggiunto che si traduce nella personalizzazione di tutti gli output firmati Nagliero.