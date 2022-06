STABILI + ARCHITETTI

Lo Studio è impostato sulla filosofia di un Laboratorio di Architettura, in cui la coesione dei componenti dello studio si fonde e si integra con conoscenze e competenze di professionisti del settore, garantendo un’ottima miscela tra idee, ricerca, innovazione e tecnologia, curando la realizzazione dell’opera in ogni suo dettaglio. Il processo edilizio è finalizzato, attraverso l’iter progettuale che va dalle attività di progettazione preliminare, la redazione delle autorizzazioni urbanistico-amministrative necessarie, la progettazione definitiva, esecutiva ed impiantistica, compresa la fase della scelta, dell’ordine e della logistica delle forniture. L’organizzazione interna dello studio, la cura del dettaglio, la resa tridimensionale di ogni progetto e l’interazione continua con i soggetti del processo edilizio, permette a tutti una conoscenza integrale dell’intero progetto con la motivazione di trasmettere fiducia, elemento che ha permesso allo studio una crescita importante negli ultimi anni, con incarichi progettuali e gestionali di grande prestigio: Ristrutturazione di grandi immobili in Via del Corso e Piazza Venezia con realizzazione di un hotel e appartamenti di lusso; la ristrutturazione di residenze private in Roma e spazi commerciali.