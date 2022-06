Un Team di Arredatori di interni specializzati per assisterti durante la tua Ristrutturazione Casa, dalla Suddivisione degli Ambienti, alla scelta degli Arredi e Decorazione della Casa.

Con un showroom di 1.000 mq, 4 esperti arredatori ed architetti di interni e una sala proiezione della progettazione virtuale, pone Meka top player per Arredare casa a Napoli, in Campania e in tutta Italia.

Progetta e realizza soluzioni per l'arredamento di cucine, camere da letto, armadi e cabine armadio, camerette, soggiorni living, salotti e arredo bagno per il settore privato, e arredi per bed and breakfast e hotel per professionisti e strutture ricettive.

L'offerta commerciale di Meka arredamenti comprende sia gli arredi che le decorazioni, complementi d'arredo di design, tessuti e tappeti.

Il metodo di lavoro di Meka è:

Incontro conoscitivo Definizione Area di gusto e Stile del cliente Rilievo Misure Progetto di interni insieme al cliente Progetto Virtuale degli ambienti definitivi Fornitura e installazione degli arredi





Collabora con Architetti e Design di interni rendendo esecutivi i loro progetti. Offre assistenza nel realizzare Render, Progetti virtuali, fornitura e messa in opera degli arredi.

Progettazione Virtuale

Tratta i marchi: Aster Cucine, Pedini Cucine, Arredo3 Cucine, Aran Cucine, Fimar, Tomasella, Orme Design, MD HOUSE, Novamobili, Saba, Voltan, Dorelan, Clever, Bolzan Letti, Doimo Cityline, Connubia by Calligaris, London Art, Arbi Arredobagno. Arcom Arredo bagno. Con la collaborazione di propri artigiani del legno, offre arredamenti personalizzati e mobili su misura.

Per gli elettrodomestici: Miele, Siemens, Neff, Bosch, Gaggenau, AEG, Electrolux, Barazza, Whirlpool, Hotpoint Ariston.

I materiali utilizzati in cucine e bagni: Laminam, Dekton, Silestone, Okite, Corian, HPL, Fenix, Impiallacciati, Massellati, Legno massello, Vetro, Acciaio Inox e Laminato.

L’azienda è partner finanziario con Agos, Findomestic, Fiditalia e Santander per i privati. Per le Aziende, Grenke locazioni operative e Findomestic.

Il Negozio di arredamento dispone di un ampio parcheggio e di facile raggiungibilità, si trova all'uscita Autostrada A1 a Casoria Napoli.