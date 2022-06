Legno Camuna realizza case in legno, avvalendosi della grande esperienza maturata in oltre 120 anni di lavorazione del legno. Una casa in legno rispetta l’ambiente, preserva le risorse ed economizza energia, per noi e per il futuro dei nostri figli. Per costruire case ad alta efficienza energetica, e farlo con materiali ecosostenibili, esiste un solo modo: il più naturale.