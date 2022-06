Rubinetteria artistica e classica di grande pregio, dove la lavorazione artigianale, la ricerca del dettaglio e le rifiniture manuali hanno ancora una precisa ragione d'essere. Proprio così i nostri "operai" come "artigiani" plasmano ancora oggi i metalli più nobili, in piccoli oggetti, unici ed irripetibili opere d'arte; ognuna di esse capace di far sognare, ma anche di farsi ammirare e ricordare nel tempo per qualità e design. L'ambiente bagno e cucina meritano secondo noi, di essere rivalutati a pieno, con soluzioni belle, innovative e raffinate. Il nostro stile inconfondibile coniuga rigore e creatività, talento ed alta precisione. Da questa calibrata combinazione di elementi è nato il successo di Rubinetterie Fiorentine in tutto il mondo.