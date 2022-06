La nostra attività con 45 anni di esperienza maturata grazie alla collaborazione con Architetti ed Arredatori, riusciamo ad aiutare il cliente a scegliere la soluzione migliore per il suo arredamento, Perla casa, Bar, Ristorante, Hotel e Ufficio.

Con l’ utilizzo di materiali di ottima qualità uniti alla massima cura con cui ogni singolo prodotto viene seguito dalla progettazione, alla realizzazione fino alla posa in opera e seguito anche dopo di essa, tramite la manutenzione (lavaggio, assistenza manutenzione binari, ecc.) , ci consentono di assicurarvi un risultato eccellente e garantirvi una durata al di sopra della media.

Il nostro servizio di consulenza e progettazione d'arredo ci permette di comprendere al meglio le vostre esigenze per poterle soddisfare completamente.

Realizziamo su misura: Tendaggi, Biancheria per la casa, rifacimento di divani, poltrone e sedie in stile classico e moderno, Complementi d’arredo in coordinato, Letti tessili, Posa di moquette - Zanzariere - Tende da Sole - Pergolati e Zerbini Personalizzati.

Il tappezziere è un attività artigianale che deve essere svolta con passione e far notare la differenza tra i lavori fatti in serie e il lavoro manuale, “Il MADE in ITALY”

ATTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ed EUROPEO.