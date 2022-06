Lo studio nasce nel 2004 dopo una serie di collaborazioni con altre realtà professionali. Inizialmente lo studio si alimenta di esperienze dirette sul campo, collaborazioni, lavori pubblici e privati, spesso di grande valore simbolico, tecnico e architettonico dove si acquisiscono le capacità tecniche e relazionali di una dimensione professionale basata principalmente sulle idee, sulla qualità del progetto e sulle tematiche di sostenibilità ambientale. In seguito a esperienze di respiro internazionale, il titolare ha maturato competenze nella progettazione architettonica, dalla piccola alla grande scala. Dalla Città all’architettura degli interni. Architettura non solo e non soltanto come semplice attività professionale ma preciso impegno culturale in questa disciplina da diffondere ad ogni livello e gerarchia sociale. Proprio per questo motivo si affiancano all’attività professionale, l’impegno come cultore della materia presso l’Università degli Studi di Genova, la redazione della webzine su internet (oramai con una consolidata e decennale presenza sul web www.archandweb.com); l’organizzazione di concorsi, ricerche e altre attività legate al mondo dell’architettura. Inoltre dal 2009 il titolare è prima consigliere ed ora vicepresidente dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Savona.