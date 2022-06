Francesco Finocchiaro (Catania, 1965, Architetto PhD) e Stefania Marletta (Catania, 1976, Designer PhD), sviluppano ricerche e progetti di architettura, dal master planning al progetto di paesaggio, dal progetto d’interni all’industrial design. Svolgono attività didattica sui temi dell’arte e dell’architettura, impegnati tra l’altro nella ricerca, dopo la formazione presso la Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Catania dove hanno conseguito il dottorato.

La loro attività è legata al gruppo Officina 21 - laboratorio di ricerca e osservatorio sull’architettura e sui paesaggi contemporanei - con sede a Catania. Hanno partecipato a mostre, convegni e workshop internazionali sui temi della rigenerazione urbana attraverso il progetto di architettura e la costruzione del paesaggio culturale. Hanno pubblicato saggi e articoli sui temi dell’architettura, dei linguaggi architettonici contemporanei, dello spazio pubblico legato alle infrastrutture della mobilità. Da sempre attenti alle dinamiche di trasformazione dello spazio urbano e rurale, ambientale e sociale, hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui: la menzione di merito al "Progetto Pilota 2011" della CEI con Zaira Dato (capo gruppo), relativo al progetto di un centro parrocchiale in Calabria; il primo premio al concorso internazionale “Ediltomarchio” relativo a un progetto di parco commerciale in Sicilia con gli UFO; il primo premio al concorso bandito per la realizzazione della copertura dell’area archeologica di Kaukana con gli Architrand (capo gruppo); il premio "G.B. Vaccarini" per un'opera di architettura. Svolgono attività di ricerca e docenza presso il Dipartimento di Architettura (DARC) dell’Università degli Studi di Catania, sviluppando i temi delle campagne urbane, del waterfront e delle comunità giovanili con Zaira Dato e Riccardo Dell’Osso. Alcuni progetti sono stati pubblicati su riviste di settore, tra cui CASABELLA, FUTURE ARCHITECTURE e ItaliaArchitetture III dell’UTET. Alcuni progetti sono stati presentati tra l’altro presso la Reale Accademia di Spagna a Roma e la Esquela Tecnica Superior de Madrid. Hanno collaborato con Pasquale Culotta, Bruno Gabrielli, Giuseppe Guerrera e Jesus Aparicio Guisado. Officina 21 è anche Giuseppe Mirenda, Massimo Inzerilli, Mariolina Mirone, Angelo Perri, Massimiliano Rizza, Alessandra Sciurello.